POL-ROW: ++ Polizei stoppt berauschten Citroen-Fahrer ++ In Verkaufszelt am Heimathaus eingebrochen ++

Rotenburg (ots)

In Verkaufszelt am Heimathaus eingebrochen

Fintel. Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen in ein Verkaufszelt des Kreativmarktes am Heimathaus Fintel ein und entwendeten dort diverse Elektrogeräte und Werkzeuge sowie Dekoartikel. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Fintel, unter folgender Telefonnummer 04265 954860, zu wenden.

Polizei stoppt berauschten Citroen-Fahrer

A1/Hollenstedt. Beamte der Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg haben in der Sonntagnacht einen betrunkenen 30-jährigen polnischen Staatsbürger aus dem Verkehr gezogen. Während einer Verkehrskontrolle an der Hansalinie konnte die Streifenwagenbesatzung bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Damit nicht genug, bei einem weiteren Test wurde festgestellt, dass der Citroen-Fahrer auch noch unter dem Einfluss von Kokain stand. Der Mann musste nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein.

