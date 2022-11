POL-ROW: ++Gelegenheit genutzt+++Täter vertrieben+++Verkaufsautomaten aufgebohrt+++Weiterfahrt untersagt+++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Gelegenheit genutzt

Zeven. Am Mittwochnachmittag nutzen dreiste Diebe die Gelegenheit und verschafften sich über die geöffnete Terrassentür Zutritt zu einem Bungalow und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt, während sich die 81-jährige Frau in ihrem Garten aufhielt. Diese bemerkte den Verlust erst, als sie später zum Einkaufen gehen wollte. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281-93060 entgegen.

Täter vertrieben

Sittensen. Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr versuchten unbekannte Täter die Tür der Garage zum angrenzenden Einfamilienhaus in einem Wohngebiet in Sittensen aufzuhebeln. Der 36-jährige Eigentümer nahm die Geräusche wahr und schaltete daraufhin sämtliche Beleuchtungen innerhalb und außerhalb des Hauses ein. Daraufhin ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Heidschnuckenweg. Die sofort herbeigerufene Polizei, konnte keine Täter mehr feststellen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sittensen 04282-594140

Verkaufsautomaten aufgebohrt

Bötersen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr bohrten unbekannte Täter in Bötersen zwei Verkaufsautomaten auf. Im Bereich Höperhöfen entnahmen die Täter aus dem Automaten nach dem Aufbohren neben den Bargeldeinnahmen auch noch die gesamten Nahrungsmittel, aus dem Automaten an der Dorfstraße entwendeten sie das Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in den beiden Fällen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470

Weiterfahrt untersagt

Elsdorf. Am Donnerstagmorgen hielten Beamte der Polizei Zeven einen 49- jährigen Mann an, der auffällig im Bereich Burg Elsdorf mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit kam heraus, dass er unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten stand und zudem gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

