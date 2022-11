Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstahl aus Verkaufsräumen für Landtechnik ++ Tiefstehende Sonne führt zu Auffahrunfall ++

Rotenburg (ots)

1. Diebstahl aus Verkaufsräumen für Landtechnik

Bremervörde/Minstedt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in die Verkaufsräume einer Firma für Landtechnik an der Auestraße ein. Sie entnahmen aus dem Verkaufsraum diverse hochwertige Landmaschinen sowie Gartengeräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Diebe entkamen unbemerkt und unerkannt. Allerdings ohne ihre Beute- die zuvor entwendeten Geräte konnte in unmittelbarer Nähe des Verkaufsraumes versteckt aufgefunden werden. Warum die Täter ihre Beute zunächst versteckt haben, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeug oder Personen machen können, werden gebeten sich an die Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-9945-0 zu wenden.

2. Tiefstehende Sonne führt zu Auffahrunfall

A1/Hollenstedt. Schon am Dienstag ereignete sich auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall bei dem ein 21-jähriger Hamburger vermutlich aufgrund von tiefstehender Sonne auf den Pritschenwagen eines 50-jährigen Serben auffuhr. Der Hamburger wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt. Der serbische Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei dem serbischen Duo handelt es sich um Vater und Sohn. Alle Personen wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 16.000Euro.

