Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall in Wittkopsbostel - Transporter prallt gegen landwirtschaftliches Gespann ++

POL-ROW (ots)

Wittkopsbostel. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr auf der Kreisstraße 219 innerhalb der Ortschaft Wittkopsbostel. Hier befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Transporters die Kreisstraße in Richtung Hetzwege. In einem Kurvenverlauf kam er aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Gespann. Der Fahrer des Transporters wurde aufgrund des Aufpralls in seinem Transporter eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nachdem er durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Transporter gerettet wurde, wurde er ins Klinikum nach Rotenburg verbracht. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine blieb unverletzt.

