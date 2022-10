POL-ROW: ++ Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen - Unfall mit zwei leicht Verletzten ++

Rotenburg (ots) - Übergriff auf Ehefrau endet in Psychiatrie Zeven. Am Mittwoch gegen 14.00 Uhr wird der Polizei Zeven über den Notruf mitgeteilt, dass es in der Straße "In den Wiesen" in einem Einfamilienhaus zu einem gewalttätigen Übergriff eines 40-jährigen Zeveners auf seine 34-jährige Ehefrau gekommen sei. Als die Beamten nach der Sachverhaltsaufnahme für räumliche Trennung der beiden Parteien sorgen wollen, ...

mehr