Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Übergriff auf Ehefrau endet in Psychiatrie ++

Rotenburg (ots)

Übergriff auf Ehefrau endet in Psychiatrie

Zeven. Am Mittwoch gegen 14.00 Uhr wird der Polizei Zeven über den Notruf mitgeteilt, dass es in der Straße "In den Wiesen" in einem Einfamilienhaus zu einem gewalttätigen Übergriff eines 40-jährigen Zeveners auf seine 34-jährige Ehefrau gekommen sei. Als die Beamten nach der Sachverhaltsaufnahme für räumliche Trennung der beiden Parteien sorgen wollen, hält sich der Ehemann plötzlich ein Küchenbeil an den Hals und droht an, sich und die eingesetzten Beamten verletzten zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Familienvater alleine in dem Haus. Einem der Beamten vor Ort gelingt es die Gesprächsführung mit dem Mann wiederaufzunehmen und durch die hinzugezogene Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg kann der Mann in einem günstigen Moment überwältigt werden. Der 40-jährige wird bei dem Einsatz nicht verletzt. Er wird jetzt in einer Psychiatrie behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell