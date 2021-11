Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211105-2-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach KFZ-Diebstahl in Jevenstedt gesucht

Jevenstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )e (ots)

Zwischen dem 03.11.2021, 22.30 Uhr und dem 04.11.2021, 05.55 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines VW T6 Multivan in der Straße Heisch in Jevenstedt.

Der blaue VW T6 stand auf der Einfahrt vor dem Carport, das Grundstück liegt im Wendehammer der Straße Heisch.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer konnte in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen in der Straße Heisch in Jevenstedt machen, wem ist in der besagten Nacht ein blauer T 6 Multivan aufgefallen?.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

