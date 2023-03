Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2023

Heilbronn (ots)

Ittlingen: Eine tote Person nach Wohnungsbrand

Nachdem eine Wohnung und der Dachstuhl eines Hauses in Ittlingen am heutigen Donnerstag in Brand geraten waren, wurde während der Löscharbeiten ein Leichnam in der Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte ein Anrufer gegen 1 Uhr den Brand in dem Gebäude in der Straße "Forlenhöfe" gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 350.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn zur Ursache des Brandes und zu Identität der toten Person dauern an.

