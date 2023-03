Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einladung zum Pressetermin: Bundespolizei und Deutsche Bahn hängen Warnbanner wegen gefährlicher Gleisaktionen auf

Düren (ots)

Die Bundespolizei lädt Medienvertreter und -vertreterinnen zum Pressetermin nach der Aufhängung von Warnbannern in Düren am 08.03. um 13:45 Uhr am Bahnhof in Düren ein. Nachdem es leider immer wieder zu lebensgefährlichen und sogar tödlichen Unfällen im Zusammenhang mit waghalsigen Aktionen am und im Gleisbereich kam, will die Bundespolizei zusammen mit der Deutschen Bahn nun Gefahrenpunkte durch Warnhinweise aufklären.

Am 8. März um um 13:45 Uhr befindet sich die Bundespolizei zusammen mit der Deutschen Bahn am Bahnhof Düren, um einen Warnbanner aufzuhängen. Zu diesem Termin lädt die Bundespolizei Medien- und Pressevertreter und -vertreterinnen ein, um gegen die Gefahren der Bahnanlagen hier insbesondere im Bereich Düren aufzuklären und Fragen zu beantworten. Informationsmaterial zur Prävention finden sie auch auf der Internetseite der Bundespolizei und der Deutschen Bahn.

Anmeldungen bitte vorab über E-Mail.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell