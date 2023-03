Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Tour vermasselt: Bundespolizei nimmt Ladendiebe fest

Köln (ots)

Am Freitag (03.03.) nahmen Beamte der Bundespolizei Köln drei Ladendiebe fest, welche arbeitsteilig in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof Waren im Wert von 751EUR entwendeten. Zwei der Rumänen ergriffen sie vor Ort, den Dritten stellten sie noch im Nachgang.

Gegen Nachmittag des 3. März meldete ein Ladendetektiv einer Parfümerie im Hauptbahnhof der Bundespolizei, dass drei Ladendiebe in der Filiale Verkaufsartikel in ihren Jacken versteckten. Einer habe bereits das Geschäft verlassen, die anderen seien noch im Laden. Vor Ort zeigte er den Beamten via Videoaufnahmen die Tathandlungen, mit einem Auge auf die beiden Tatverdächtigen, welche sich noch im Geschäft aufhielten. Als sie dieses, ohne für die eingesteckte Ware zu zahlen, verlassen wollten, kamen ihnen die Beamten zuvor. Einer der beiden hatte Parfümartikel im Wert von 223EUR in seiner Jacke und war bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte bekannt. Da sie arbeitsteilig vorgingen, leitete die Streife gegen beide Rumänen (27;23), ohne Wohnsitz in Deutschland, ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls ein. Kurz darauf erkannten sie die dritte tatbeteiligte Person (31) im Bahnhof wieder und nahmen diesen ebenfalls fest. Auch er hatte die gestohlene Ware noch bei sich, Schadenshöhe 528EUR. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls. Die Bundespolizei nahm alle drei Tatverdächtigen für das beschleunigte Verfahren fest und führte sie einem Haftrichter vor. Dieser entschied, dass die drei Diebe in Haft gehen.

