Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden vom 18.12.2022

PI Leer / Emden (ots)

++Sachbeschädigung++Einbruch++Fahren ohne Fahrerlaubnis ++Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Brandermittlung ++

Sachbeschädigung -Zeugen gesucht-

Weener - Am 17.12.2022 gegen 00:50 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einer Sachbeschädigung. Der oder die Täter sprengten mit leichten Sprengmitteln eine Hinweistafel mit Überdachung. Zeugen nahmen einen lauten Knall und einen Lichtblitz wahr, woraufhin die Polizei informiert wurde. Personen, die weitere Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener oder jeder anderen Dienststelle. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Einbruch -Zeugen gesucht-

Leer - Unbekannte Täter drangen am 17.12.2022 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Mittelweg über ein rückwärtiges Fenster in ein unbewohntes Wohnhaus mit angrenzenden Stallungen ein. Es wurden Schmuck und ein Laptop entwendet. Personen, die weitere Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer oder jeder anderen Dienststelle. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am 17.12.2022 gegen 14:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Fehntjer Tief einen Pkw. Der 58-jährige Fahrzeugführer aus Emden war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Uplengen - Am 18.12.2022 gegen 00:00 Uhr kontrollieren Polizeibeamte einen Pkw in der Ostertorstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 26-jährigen Fahrzeugführerin aus Oldenburg die Beeinflussungen von alkoholischen Getränken und Drogen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille, ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Moormerland - Am 18.12.2022 gegen 00:15 Uhr wird in der Straße Auf der Kave ein Pkw durch Polizeibeamte kontrolliert. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Moormerland stand scheinbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Brandermittlung

Emden - Am 18.12.2022 gegen 02:15 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Ludwig-Uhland-Straße gemeldet. Die Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. 3 Bewohner (männlich 53 Jahre, männlich, 22 Jahre, weiblich 22 Jahre) und eine 24-jährige Polizeibeamtin wurden leicht verletzt in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Aus ungeklärten Umständen geriet ein Zimmer im Dachgeschoss in Brand. Der Brand konnte vor Übergreifen auf andere Teile des Gebäudes durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beträgt etwa 10000EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell