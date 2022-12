POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung Bereits am 09.12.2022 kam es in der Mühlenstraße an einem Küchenfachgeschäft zu einer Sachbeschädigung, als sich eine derzeit noch unbekannte männliche Person gegen 21:30 Uhr mit ihrem Körpergewicht gegen die Schaufensterscheibe warf. Die Polizei Leer hatte den Vorfall derzeit aufgenommen und die Ermittlungen zu dem Fall eingeleitet. Im Rahmen der Nachforschungen wurde bekannt, dass sich zur Tatzeit eine männliche und eine weibliche Person dort aufgehalten haben, die miteinander in einem heftigen und lautstarken Streitgespräch standen. Im Rahmen der Streitigkeiten soll nach bisherigen Erkenntnissen die männliche Person in die Scheibe gesprungen sein. Nachdem die Scheibe durch den Angriff zerbrach, soll sich das Paar erst normal in Richtung Ledastraße begeben und dann rennend die Flucht ergriffen haben. Der Mann wird beschrieben wie folgt: 16-20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, bekleidet mit einer hellen, möglicherweise weißen Daunenjacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose. Die Frau war ebenfalls ca. 16-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und trug einer weiße Jacke mit Fellkragen und eine helle Hose. Personen, die das Geschehen beobachtet oder die flüchtenden Personen gesehen haben, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Polizeiinspektion Leer/Emden - WhatsApp-Betrug Nach wie vor verzeichnet die Polizei ein Aufkommen von Betrugstaten, vor allem bezüglich des sogenannten WhatsApp- Betruges. Immer wieder versenden unbekannte und organisierte Täter WhatsApp-Nachrichten an private Messenger-Accounts und geben sich dort als Kinder oder andere nahe Angehörige des Empfängers aus. In der Regel wird diese Betrugsnachricht mit den Worten "Hallo Mama (Hallo Papa), ich bin´s. Ich habe eine neue Telefonnummer" eingeleitet. In der Folge der Nachrichten schreiben die Betrüger von einem Telefon, dass kaputtgegangen sei, fordern die Empfänger zum Speichern der neuen unbekannten Nummer auf und fragen dann im weiteren Verlauf nach der Übernahme einer Rechnung per sofortiger Überweisung. In einem aktuellen Fall in Leer wurde ein 79-jähriger Mann von seiner angeblichen Tochter kontaktiert und um zwei Überweisungen gebeten. Der Mann kam der Aufforderung nach und überwies einen vierstelligen Betrag auf die angegebenen Konten. Im Nachhinein wurde dann der Betrug bemerkt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass Betroffene auf keinen Fall Überweisungen tätigen sollen, weil eine unbekannte Person mit einer fremden Telefonnummer dazu auffordert. Wer so eine Nachricht erhält, sollte zuerst seine Angehörigen unter den bekannten Kontaktdaten informieren. Personen, die eine Überweisung durchgeführt haben und geschädigt wurden, wird empfohlen umgehend mit der Hausbank Kontakt aufzunehmen. Wer geschädigt wurde, wird gebeten, Strafanzeige zu erstatten und alle verfügbaren Daten zu sichern und zur Verfügung zu stellen.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Microsoft ruft nicht an Nach wie vor verzeichnet die Polizeiinspektion Leer/Emden ein Aufkommen von Betrugsanrufen, bei welchen sich Betrüger als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben. Daher erfolgt hier der Hinweis der Polizei: Microsoft ruft nicht an. Die Betrüger, die sich in englischer Sprache mit sehr starkem Akzent melden, behaupten, dass es mit dem Heimcomputer Probleme gäbe und diese technischen Probleme vom Microsoft-Team per Fernzugriff gelöst werden müssten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass auf keinen Fall den vorgegebenen Arbeitsschritten der Anrufer gefolgt werden darf. Durch die Anweisungen wird eine Fernwartungssoftware installiert und der Betrüger erhält vollen Zugriff auf den Computer. In einem aktuellen Fall wurde eine 65-jährige Frau aus dem Oberledinger Land geschädigt, als der Täter nach einem mehr als einstündigen Telefonat auf das Online-Banking der Betroffenen zugriff und Überweisungen in einem mittleren vierstelligen Bereich durchführte. Bei diesen Anrufen ist es auffällig, dass sich die Betroffenen meist nur unter Zuhilfenahme des Google-Übersetzers mit dem Anrufer verständigen können. Dass alleine sollte schon Warnung genug sein, den Anruf auf keinen Fall fortzuführen. Die Polizei rät dazu, solche Anrufe umgehend zu beenden und niemals Anweisungen von fremden Menschen auszuführen.

Weener/ BAB 31 - Unfall durch herabfallende Eisplatten Am 15.12.2022 kam es auf der BAB 31 in Höhe Weener, Fahrtrichtung Emden zu einem Unfall, als sich gegen 13:14 Uhr Eisplattem von den Planen eines LKW-Aufliegers lösten und in die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Pkw flogen. Die betroffene 56-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Osnabrück, die sich noch auf dem Beschleunigungsstreifen zur BAB 31 befand, blieb bei dem Vorfall unverletzt. Jedoch entstand Sachschaden der Frontscheibe des mitgeführten Pkw. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum Unfallverursacher eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es grundsätzlich für jeden Verkehrsteilnehmer Pflicht ist, sich von dem ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeuges vor Fahrtantritt zu überzeugen. Besonders im Winter gehört das Entfernen von Ablagerungen wie Eis und Schnee von Sichtbereichen und Fahrzeugdächern zwingend dazu.

Rhauderfehn - Abkommen von der Fahrbahn nach rechts Am 15.12.2022 kam es gegen 15:15 Uhr in einem Kurvenbereich auf der Landesstraße 30, in dem Streckenabschnitt zwischen Denkmalstraße und Schaftrifft, zu einem Unfall mit einer alleinbeteiligten 53-järhigen Frau aus Rhauderfehn. Die Frau befuhr mit ihrem Verkaufsfahrzeug die Strecke in Fahrtrichtung Langholt und kam nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den aufgeweichten Seitenbereich ließ sich das Fahrzeug nicht mehr zurücklenken und kam weiter nach rechts ab. Dadurch überfuhr das Fahrzeug zunächst einen Leitpfosten und prallte dann gegen mehrere dort befindlich Bäume. Abschließend kann das Fahrzeug in einem Graben zum Stillstand. Die 53-jährige wurde bei dem Unfall durch mehrere Prellungen leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, vorab jedoch musste der Inhalt des voll beladenen Fahrzeuges umgeladen werden. Zum Zwecke der Bergung musste die Landesstraße voll gesperrt werden, wobei die eingesetzten Polizeikräfte der Polizei Rhauderfehn Unterstützung der örtlichen Feuerwehr erhielten. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnte die Landesstraße ab ca. 20:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Hesel - Unfall durch Fehler beim Einbiegen Am 15.12.2022 kam es um 11:36 Uhr zu einem Unfall auf der Bahnhofstraße. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Grüner Weg kommend und hatte die Absicht den Kreuzungsbereich an der Schulstraße/ Beningastraße geradeaus zu überqueren. Um in der Lage zu sein, Vorfahrt zu gewähren fuhr der Mann aus dem Landkreis Aurich langsam an die Kreuzung heran und hielt. Ein von links kommende 31-jährige Frau aus Holtland befuhr mit ihrem Pkw die Beningastraße und hatte die Absicht nach rechts in die Bahnhofstraße Richtung Grüner Weg einzubiegen. Während des Abbiegevorganges übersah sie den bereits dort stehenden Pkw und holte in dem Bogen beim Abbiegen erheblich zu weit aus. Dabei prallte sie gegen das stehende Fahrzeug des 65-jährigen, welches anschließend von einem Abschlepper geborgen werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen.

Ostfriesland - Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte Die Polizeidienststellen in Ostfriesland und die Leitstelle verzeichnen derzeit ansteigende Meldungen zum Thema" Anrufe durch falsche Polizeibeamte". Es meldet sich aktuell ein angeblicher Hauptkommissar unter einer gefälschten Telefonnummer mit einer Vorwahl aus Leer. Der Betrüger behauptet, dass Banden von Einbrechern unterwegs seien und einige Täter angeblich festgenommen wurden. Der Betrüger behauptet weiter, dass Ermittlungen ergeben haben, dass bestimmte Personen Opfer von Straftaten werden und wird dann die Betroffenen um die Herausgabe von Geld und Wertsachen bitten, um die Sachen angeblich zu sichern. Die Polizei weist eindrücklich daraufhin, dass die Polizei niemals Anrufe in dieser Form tätigt. Diese Anrufe müssen umgehend beendet werden. Betroffene sollen keine Angaben zur persönlichen oder finanziellen Situation machen. Ebenso sollten Betroffene niemals eine Mobilfunknummer am Telefon an die Täter herausgeben. Die Polizei bittet darum, dass ältere Angehörige von ihren Familien gewarnt werden.

