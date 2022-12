Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall mit Kind++

Bunde - Schwerer Verkehrsunfall mit Kind Am 13.12.2022 kam es gegen 13:37 Uhr auf der Wymeerster Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Kind und einer 24-jährigen Pkw- Fahrerin. Der Junge war zuvor an einer Haltestelle in der Nähe der Molkereistraße aus einem Bus ausgestiegen, welcher von Boen in Richtung in Wymeer unterwegs war. Danach begab sich der Junge zur Überquerung der Straße hinter den Bus und trat auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem Pkw Mercedes der 24-jährigen, die in Gegenrichtung unterwegs war, erfasst. Der Junge erlitt bei dem Aufprall Kopfverletzungen, war aber nach kurzer Zeit wieder ansprechbar und wurde vor Ort rettungsmedizinisch versorgt. Es erfolgte aufgrund der Kopfverletzung eine Verbringung mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die Fahrerin des Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen körperlich nicht verletzt, erlitt aber einen Schock. Das Fahrzeug der Frau wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und durch die Staatsanwaltschaft Aurich im Rahmen der spezialisierten Unfallaufnahme vorläufig sichergestellt. Kräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden führen vor Ort eine spezialisierte Unfallaufnahme durch und leiten weitere Ermittlungen zum Hergang ein.

