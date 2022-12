Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Zeuge nach Unfall gesucht++Diebstahl aus Pkw++Angriff auf Polizeibeamte nach Beschädigung von Wohnraum++Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherung++Verkehrsunfall nach Fahrspurwechsel++

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 12.12.2022 gegen 16:40 Uhr der 40-jährige Fahrer eines Pkw im Bereich der Edzardstraße überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit Wohnsitz in Leer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den genutzten Pkw war und der ihm nicht gehörende Wagen zudem widerrechtlich genutzt wurde. Auch ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf den Umstand, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann, der muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Hesel - Zeuge nach Unfall gesucht

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer kam am 12.12.2022 gegen 14:00 Uhr auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Klein Hesel zu Fall, nachdem er auf dem Weg nach Hause von einem derzeit unbekannten Fahrzeug geschnitten wurde. Der Fahrer eines, nach bisherigen Erkenntnissen, schwarzen BMW scherte zu schnell wieder nach rechts ein, nachdem er den Fahrradfahrer überholt hatte. Zu einer Berührung der Verkehrsteilnehmer kam es nicht, jedoch verletzte der junge Mann sich bei dem Sturz leicht und auch an dem mitgeführten Fahrrad entstanden Sachschäden. Die genaue Höhe der Unfallörtlichkeit auf der Dorfstraße ist derzeit nicht bekannt und konnte von dem Verunfallten nach dem Sturz nicht genau benannt werden. Ein nachfolgender weiterer Fahrradfahrer half dem 17-jährigen wieder auf und führte ein kurzes Gespräch bezüglich des Befindens mit dem Gestürzten. Dieser besagte Fahrradfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen, um zu erfragen, ob er weiterführende Hinweise zu Klärung des Unfalles geben kann.

Leer - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 11.12.2022, 21:00 Uhr bis zum 12.12.2022, 08:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte Täter verschafften sich auf derzeit ungeklärte Weise Zugang zu dem Pkw VW und entwendeten aus dem Innenraum elektronische Kommunikationsgeräte im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Angriff auf Polizeibeamte nach Beschädigung von Wohnraum

Am 12.12.2022 wurde gegen 16:05 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen, nachdem ein 30- jähriger Mann in einem Wohnhaus am Lüchtenborger Ring randalierte und wesentliche Sanitäreinrichtungen herausgerissen hatte. Unter anderem zerstörte der Mann eine Wasserarmatur, was einen unkontrollierten Austritt von erheblichen Wassermengen nach sich zog. Zudem warf der unbekleidete und aggressive 30-jährige diverse Gegenstände aus dem Fenster. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich der Verursacher in seinen Schlafbereich zurückgezogen und griff die ihn ansprechenden Polizeibeamten an. Durch die Einsatzkräfte wurde der Mann fixiert und aufgrund seines auffälligen Gesamtzustandes in medizinische Betreuung gegeben. Durch die Handlungen des Mannes, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde das betroffene Wohnhaus durch einen hohen Wasserschaden unbewohnbar. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden bei dem Angriff leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Geibelstraße wurde auch der 27-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades am 12.12.20222 gegen 17:55 Uhr überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Emden weder über eine gültige Fahrerlaubnis, noch eine erforderliche Haftpflichtversicherung für das mitgeführte Kleinkraftrad verfügte. Zudem ergab sich im Rahmen der Kontrollsituation der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Mann, welcher sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Verkehrsunfall nach Fahrspurwechsel

Am 12.12.2022 kam es gegen 17:32 Uhr zu einem Unfall auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Eine 55-jährige Frau aus Emden befuhr mit ihrem Pkw VW den linken Fahrstreifen auf der Auricher Straße und hatte die Absicht in Höhe der Einmündung zur Herderstraße auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah sie den bereits dort fahrenden Pkw Renault eines 30-jährigen Mannes aus Frankfurt und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden und zudem waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

