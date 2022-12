Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 10.12.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (3) ++

Leer - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 09.12.2022 gegen 16:20 Uhr werden Beamte der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim von Passanten auf einen aggressiven Bettler am Bahnhof in Leer aufmerksam gemacht. In der daraus resultierenden Kontrolle verhält sich der 20-jährige Mann aus Detern äußerst unkooperativ und aggressiv. Er beleidigt die Beamten fortwährend und sperrt sich aktiv gegen die weiteren Maßnahmen. Mithilfe von weiteren Kräften der Polizeiinspektion Leer/Emden wird der Aggressor dem Gewahrsam zugeführt. Während der Gewahrsamszuführung beleidigt und bedroht er die eingesetzten Beamten weiterhin und schlägt einer Polizeibeamtin unvermittelt in das Gesicht. Dadurch wird diese leicht verletzt. Bei der obligatorischen Durchsuchung wird weiterhin eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der Aggressor hat sich nun in diversen Strafverfahren zu verantworten.

Detern - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 10.12.2022 gegen 05:40 Uhr befährt ein 32-jähriger Mann aus Detern mit einem Transporter die K15 in Richtung Hollen. In einer Linkskurve verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter kommt im dortigen Graben zum Stillstand und muss durch ein hiesiges Unternehmen geborgen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellen die eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,36 Promille. Der Fahrzeugführer muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Ebenfalls in einem Strafverfahren zu verantworten hat sich ein 43-jähriger Mann aus Westoverledingen. Dieser befuhr am 10.12.2022 gegen 02:00 Uhr mit einem Pkw die Landesstraße in Rhauderfehn. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,55 Promille bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 51-jähriger Leeraner befährt am 09.12.2022 gegen 21:20 Uhr mit einem E-Scooter die Georgstraße, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wird untersagt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Borkum - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (2)

Am 09.12.2022 gegen 15:40 Uhr befährt ein 31-jähriger Borkumer die Ronde Plate auf Borkum mit einem Pkw. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest auf Urinbasis verläuft positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Am 09.12.2022 gegen 19:50 Uhr befährt ein 30-jähriger Mann aus Schortens mit einem Pkw die Deichstraße auf Borkum. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest auf Urinbasis verläuft positiv auf den Wirkstoff Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Auch hier wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell