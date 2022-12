Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Einfamilienhaus/versuchter Einbruch in Hesel++Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten++Briefkasten mit Knallkörpern gesprengt++

Hesel - Einbruch in Einfamilienhaus/ versuchter Einbruch

Unbekannte sind gestern in ein Einfamilienhaus in der Oßwaldstraße eingebrochen. In dem Zeitraum von 13 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Paar Turnschuhe und einen dreistelligen Geldbetrag.

Ebenfalls in der Oßwaldstraße kam es gegen 20 Uhr zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte versuchten auch hier eine Terrassentür aufzuhebeln und so in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Als anwesende Hausbewohner durch die Geräusche aufgeschreckt worden waren und nachschauten, flüchtete mindestens ein Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund der Dunkelheit liegt keine Beschreibung des Täters vor. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist darauf hin, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nachbarn sollten stets wachsam sein und auf auffällige Personen/Fahrzeuge in der eigenen Straße achten. Zeugen oder Hinweisgeber können sich jederzeit bei der Polizei melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Gestern Mittag kam es auf der Papenburger Straße zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Autofahrern. Gegen 11:40 Uhr war ein 78-jähriger Mann mit seinem Hyundai auf der Papenburger Straße in Richtung Papenburg unterwegs. Ein 38-Jähriger wollte zeitgleich mit seinem Ford von einer Grundstücksauffahrt die Papenburger Straße in Richtung Fehntjer Straße überqueren und missachtete die Vorfahrt des herannahenden Hyundai-Fahrers. Die beiden Männer wurden bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, musste diese durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Jemgum/Midlum - Briefkasten mit Knallkörpern gesprengt

In der letzten Nacht wurden in der Midlumer Straße zwei Briefkästen eines Wohnhauses durch Unbekannte beschädigt. Ein Anwohner war gegen 00:30 Uhr durch laute Geräusche geweckt worden und stellte fest, dass zwei Briefkästen an seinem Haus mit sogenannten "Böllern" gesprengt worden waren. Der entstandene Schaden wird auf 80 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Jemgum.

