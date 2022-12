Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilug der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall in Emden++Fußgänger angefahren++

Emden - Schwerer Verkehrsunfall

Montagvormittag kam es gegen 10:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Larrelter Straße. Eine 24-jährige Fahrradfahrerin aus Emden überquerte die Larrelter Straße an einer Ampel von der Constatiastraße kommend in Richtung Zweiter-Polder-Weg. Laut Aussage von Zeugen war die Ampel für die Frau grün. Ein 90-jähriger Emder war mit seinem Audi auf der Larrelter Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs und erfasste die kreuzende Fahrradfahrerin mit seinem Auto. Die Frau wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Moormerland/Veenhusen - Fußgänger angefahren

Dienstagvormittag wurde eine Gruppe von Fußgängern an einer Ampelanlage in der Koloniestraße von einem Auto erfasst und verletzt. Gegen 10:15 Uhr wollten ein 39-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau mit einem Kinderwagen die Koloniestraße in Richtung Turmstraße überqueren und betätigten dafür die Bedarfsampel. Als diese grün zeigte, überquerten sie die Straße gemeinsam mit einem 60-jährigen Mann, welcher mit zwei Hunden unterwegs war. Ein 79-jähriger Mann aus Moormerland war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto auf der Koloniestraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und übersah nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen aufgrund der tief stehenden Sonne das Rotlicht der Ampelanlage und die querenden Fußgänger. Der 39-Jährige und ein einjähriges Kind, welches sich in dem Kinderwagen befand, wurden von dem Auto frontal erfasst. Der Mann wurde hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-Jährige wurde von dem Auto gestreift und stürzte ebenfalls auf die Fahrbahn. Sie erlitt eine Rippenprellung und wurde zur Beobachtung mit dem Kind in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Hund des 60-Jährigen wurde von dem Auto seitlich berührt und hierbei an der Pfote verletzt. Der 60-Jährige sowie der zweite Hund wurden nicht erfasst und blieben unverletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei Moormerland hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen.

