Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt und weitergefahren

Kirrweiler (ots)

Am Freitagvormittag zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen in der Marktstraße in Kirrweiler geparkten PKW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Berührung wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

