POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.12.2022

Leer - Schuhdieb gefasst

Ein engagierter Mitarbeiter hat gestern einen Schuhdieb in der Mühlenstraße verfolgt und die Polizei informiert. Gegen 18:15 Uhr hatte ein 43-Jähriger in Begleitung eines Mannes ein Schuhgeschäft in der Mühlenstraße betreten und einen Karton mit Turnschuhen im Wert von 60 Euro zum Anprobieren ausgewählt. Er ging in eine Ecke des Geschäfts und zog die Schuhe an. Seine alten, getragenen Schuhe legte er in den Karton und verließ nun zügig das Geschäft in Richtung Fußgängerzone. Ein Mitarbeiter des Schuhladens hatte die Tat beobachtet und verfolgte den Mann. Parallel rief er die Polizei und informierte diese über den aktuellen Standort. Auf dem Ernst-Reuther-Platz erwartete der Mitarbeiter die Polizeibeamten, welche die Personalien des 43-Jährigen feststellten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen - Fahrt unter Alkoholeinfluss - Fahrer versucht zu flüchten

Heute Nacht haben Polizeibeamte einen betrunkenen Autofahrer in der Osterstraße aus dem Verkehr gezogen. Gegen 01:40 Uhr fiel den Beamten bei einer Streifenfahrt in der Selveder Straße ein entgegenkommendes Auto ohne Kennzeichen auf. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle, wendeten den Streifenwagen und gaben dem Fahrzeugführer ein Anhaltesignal. Der Autofahrer hielt auf dem Grundstück eines Imbisses in der Osterstraße an, stieg aus dem Auto und rannte los. In einem kleinen Graben an der Osterstraße kam er zu Fall und konnte von einem Polizisten gestellt werden, welcher den 30-Jährigen verfolgt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille bei dem Mann aus Uplengen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Halter des Fahrzeugs, ein 32-Jähriger aus Uplengen, saß auf dem Beifahrersitz und gab an, das Kennzeichen am Vortag bei einem Unfall verloren zu haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Gestern Morgen kam es gegen 06:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Bahnhofsring in Leer. Eine 49- jährige Frau fuhr mit ihrem VW Beetle auf der Geradeausspur in Richtung Friesenstraße, als rechts neben ihr ein weißer Bus auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Bremer Straße abbog. Bei dem Abbiegevorgang soll es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen gekommen sein, wobei der Beetle im Bereich des Kotflügels hinten rechts beschädigt wurde. Zeugen sollen den Unfall beobachtet und beim Vorbeifahren mit den Autos aufgeleuchtet haben. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

