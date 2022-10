Coesfeld (ots) - Dank dem Hinweis von aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in Dülmen am Dienstag (18.10.) eine Trunkenheitsfahrt klären. Die 58-jährige Dülmenerin befuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Auto die L551 von Dülmen in Richtung Buldern. Die Zeugen konnten beobachten, wie die Frau mit ihrem Auto in Schlangenlinien fuhr und auch gegen eine Bordsteinkante. Beim ...

