POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Erbdrostenweg/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots) - Durch das Entfernen eines Fensters gelangten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (18.10.) in eine Garage in Senden. Aus der Garage stahlen sie eine Kabeltrommel sowie zwei Mobiltelefone. Die Tatzeit liegt zwischen 19 und 7 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

