Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L551/Autofahrerin betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Dank dem Hinweis von aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in Dülmen am Dienstag (18.10.) eine Trunkenheitsfahrt klären. Die 58-jährige Dülmenerin befuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Auto die L551 von Dülmen in Richtung Buldern. Die Zeugen konnten beobachten, wie die Frau mit ihrem Auto in Schlangenlinien fuhr und auch gegen eine Bordsteinkante. Beim Eintreffen der Polizei konnte sie an ihrem Auto angetroffen werden. Die Polizisten stellten bei ihr einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Auf einer Polizeiwache wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, ihren Führerschein stellte die Polizei sicher und untersagte ihr die Weiterfahrt.

