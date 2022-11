Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Zeugenaufruf erfolgreich - Verletzter nach Zusammenstoß mit Bahn auf Socken in Richtung Grünhufe flüchtig -

Stralsund (ots)

Gestern Nachmittag (19.11.22) gegen 16:00 Uhr überquerte ein Mann auf der Bahnstrecke Rostock-Stralsund, kurz vor dem Haltepunkt Grünhufe, die Gleise. Der herannahende Regionalexpress konnte trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung ein Erfassen der Person nicht verhindern. Anschließend flüchtete die Person vom Ereignisort. Siehe Zeugenaufruf: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5374550

In den Morgenstunden (20.11.22) gegen 2:00 Uhr meldete sich ein 27-jähriger verletzter Mann in einem Krankenhaus in Stralsund und wurde umgehend in die ärztliche Versorgung aufgenommen. Das medizinische Personal vermutete auf Grund des Zeugenaufrufes einen Zusammenhang mit dem Personenunfall und informierte die Bundespolizeiinspektion Stralsund. Durch erste Ermittlungsmaßnahmen konnte dieser Zusammenhang bestätigt werden.

Die Bundespolizei dankt für die Unterstützung und bittet um die Löschung des Zeugenaufrufes.

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund

Telefon: 03831 - 28432-0

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell