Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Warstein (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Bördestraße (B516) / Aschenweg, bei dem die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge verletzt wurden. Gegen 17.15 Uhr war ein 21-jähriger Warsteiner mit seinem VW Transporter auf einer Nebenstraße - vom Gut Eickhoff kommend - in östlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte, die Bördestraße in einem leichten Rechtsschwenk zu überqueren und die Fahrt auf dem Aschenweg fortzusetzen. Beim Überqueren der Bundesstraße 516 missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 28-jährigen Soesters, der mit seinem Ford Focus auf der Bördestraße Richtung Soest fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, die glücklicherweise nur eher leichte Verletzungen der Beteiligten zur Folge hatte. Der Ford-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die B516 musste an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell