PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Schmierereien beobachtet +++ Zaun an Schwimmbad gestohlen +++ Pkw fährt Motorrad auf +++ E-Scooter kollidiert mit Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Schmierereien beobachtet,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Edouard-Desor-Straße, 12.07.2022, gg. 19.55 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde in Friedrichsdorf ein Mann bei einer Sachbeschädigung ertappt. Ein Zeuge konnte gegen 19.55 Uhr beobachten, wie jemand einen Stromkasten in der Edouard-Desor-Straße Ecke Marie-Curie-Straße mit Farbe beschmierte, wodurch ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Durch den Zeugen auf die Schmiererei angesprochen habe sich der Täter schließlich in Richtung Sportpark entfernt. Zuvor soll der Mann den Zeugen noch bedroht haben, als dieser ein Foto fertigen wollte. Er wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 195cm groß und kräftig mit dunklem kurzen Haar. Der Mann habe Deutsch ohne Akzent gesprochen und ein schwarzes Tanktop, eine schwarze Basecap sowie eine silberne Brille getragen. Er soll in Begleitung einer etwa 25 Jahre alten, circa 165cm großen und schlanken Frau gewesen sein. Diese habe schulterlanges blondes Haar gehabt und ein weißes T-Shirt getragen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Zaun an Schwimmbad gestohlen,

Oberursel, Altkönigstraße, Feststellung: 12.07.2022

(pa)Am Dienstag wurde bei der Polizeistation Oberursel der Diebstahl eines Schwimmbadzaunes zur Anzeige gebracht. Wie nun bei Heckenschneidearbeiten festgestellt wurde, hatten Unbekannte im Laufe der vergangenen Wochen unbemerkt etwa 25 Meter eines circa 230cm hohen Metallzaunes, der das in der Altkönigstraße gelegene Schwimmbadgelände umgibt, abmontiert und entwendet. Aufgrund der Ausmaße des Diebesgutes ist zu vermuten, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt wurde. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Pkw fährt Motorrad auf,

Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße, 12.07.2022, gg. 15.10 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde in Bad Homburg ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall verletzt. Gegen 15.10 Uhr wollte ein 23-jähriger Usinger mit seiner Yamaha von der Urseler Straße kommend auf die Zeppelinstraße auffahren. Als der Motorradfahrer im Bereich der Einmündung nach dem Anfahren aufgrund eines aus Richtung Oberstedten kommenden Fahrzeugs erneut anhalten musste, wurde dies vom Fahrer einer nachfolgenden Mercedes B-Klasse zu spät bemerkt, sodass der 73-jährige mit seinem Benz gegen das Heck des Motorrads fuhr. Hierdurch kam der 23-Jährige Biker zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

4. E-Scooter kollidiert mit Pkw,

Steinbach, Hessenring, 12.07.2022, gg. 17.40 Uhr

(pa)Am späten Dienstagnachmittag kam es im Steinbacher Hessenring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17.40 Uhr, als eine 33-Jährige mit ihrem Elektroscooter den Hessenring an der Einmündung Untergasse überqueren wollte. Eine 47-jährige Autofahrerin, die den Hessenring in diesem Moment mit ihrem Mazda befuhr, vermochte einen Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Durch die Kollision stürzte die 33-Jährige mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug zu Boden, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog, zu deren Behandlung sie in eine Klinik gebracht wurde.

