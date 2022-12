POL-LER: Korrekturmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.12.2022

PI Leer/Emden (ots) - ++Einbruch in Einfamilienhaus/versuchter Einbruch in Hesel++Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten++Briefkasten mit Knallkörpern gesprengt++ Hesel - Einbruch in Einfamilienhaus/ versuchter Einbruch Unbekannte sind gestern in ein Einfamilienhaus in der Oßwaldstraße eingebrochen. In dem Zeitraum von 13 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten die Täter eine ...

mehr