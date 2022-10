POL-WOB: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstählen in Drogeriemarkt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Leharstraße 26.09.2022, 06.25 Uhr Am Montagmorgen vergangener Woche fuhr ein LKW gegen einen Baum in der Leharstraße in Fallersleben und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Zeugenaussagen handelte es sich um einen weißen LKW mit einem Anhänger, das Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden. Der Baum wurde bei dem Zusammenstoß so stark ...

mehr