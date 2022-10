LPI-GTH: Kollision zweier Simsons

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Puschkinstraße ein Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Mazda in den Kreisverkehr ein und übersah offenbar den Skoda einer 24-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei sich die Dame verletzte. Sie kam ins Krankenhaus. An beiden PKW entstanden unfallbedingte Sachschäden. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr