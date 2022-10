LPI-GTH: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stregda (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zum wiederholten Male der Imbisswagen in unmittelbarer Nähe zum örtlichen Baumarkt angegriffen. Der bisher unbekannte Täter durchtrennte die Vorhängeschlösser, verschaffte sich so Zutritt zum Wagen und entnahm aus diesem Lebensmittel im Gesamtwert von circa 200 Euro. Zeugen, welche in besagter Nacht im Bereich des Tatortes verdächtige ...

