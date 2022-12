Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Kraftfahrzeuges- Täter ermittelt++Pkw gegen Baum geprallt++

Emden - Diebstahl eines Kraftfahrzeuges-Täter ermittelt Am 14.12.2022 wurde der Polizei Emden gegen 20:55 Uhr mitgeteilt, dass es an der Hansastraße zu dem Diebstahl eines Auslieferungsfahrzeuges gekommen sei. Das Fahrzeug war während eines Liefervorganges am Straßenrand abgestellt worden. Ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Leer nutzte dem Umstand, dass das Fahrzeug unverschlossen und mit laufendem Motor abgestellt war und fuhr mit diesem davon. Kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 31 konnte das Fahrzeug und der Fahrer an einer Kreuzung an der Niedersachsenstraße angetroffen und angehalten werden. Der 30-jährige gab an, dass er kein Geld für den Zug hatte und daher mit dem Fahrzeug zurück in den Landkreis Leer fahren wollte. Der Mann wurde von der Polizei Emden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen in Gewahrsam genommen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hesel - Pkw gegen Baum geprallt

Am 15.12.2022 kam es gegen 01:20 Uhr auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Hesel in Höhe der Straße "Zum Forsthaus" zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Mann aus Großefehn wich nach eigenen Angaben einem kreuzenden Rehwild aus, geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden aufgrund leichter Verletzungen rettungsmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Mann aus Großefehn unter dem Einfluss von 0,58 Promille Alkohol stand. Die eingesetzten Polizeikräfte haben den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Sache eingeleitet.

