POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.12.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Beschädigung an Bushaltestelle (Fotos)++Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr++Sachbeschädigungen an Pkw++

Westoverledingen-Völlenerfehn - Beschädigung an Bushaltestelle (Fotos) Am 13.12.2022 wurde bekannt, dass das Bushaltestellenhäuschen vor der Grundschule in Völlenerfehn durch unbekannte Täter beschädigt und beschmiert wurde. Die Scheiben der Haltestelle wurden zerschlagen und mit Farbe besprüht. Die Tatzeit wird dem davorliegenden Wochenende zugeordnet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, die Polizei in Westoverledingen zu kontaktieren.

Westoverledingen-Folmhusen - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr Am 13.12.2022 kam es gegen 17:35 Uhr auf der Leerer Straße zu einem Unfall zwischen einem Abbieger und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw die Leerer Straße in Fahrtrichtung Papenburg und hatte kurz vor dem dortigen Verkehrskreisel die Absicht, nach links auf eine Grundstückszufahrt einzubiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Westoverledingen, welcher auf der Leerer Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Bei dem daraus resultierenden Zusammenprall entstand hoher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen, wobei der Wagen des Westoverledingers durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 28-jährige leicht verletzt, Verletzungen des 46-jährigen wurden vorerst nicht bekannt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und weitere Ermittlungen zur Sache eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit vom 12.12.2022, ca. 23:00 Uhr bis zum 13.12.2022, 05:00 Uhr kam es im Früchteburger Weg zu Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen. An den Pkw (2 VW und 1 Renault), welche am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Einmündung zum Sielweg geparkt waren, wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Bei einem VW wurde auch noch Dreck auf die Motorhaube geschmiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

