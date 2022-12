Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für den 17.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Leer - versuchter Einbruch

In der Nacht des 17.12.2022, gegen 02:45 Uhr, wurde eine Anwohnerin durch einen lauten Knall darauf aufmerksam, wie eine Person versuchte mittels körperlicher Gewalt in ein Ladengeschäft einzudringen. Auf ihre Ansprache hin flüchtete die Person, konnte aber von den eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe angetroffen werden.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels befuhr ein 40-jähriger am 16.12.2022, gegen 10:30 Uhr, die Autobahn 31. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

