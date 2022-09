Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Wassenberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11. September) drangen Einbrecher gegen 2 Uhr über ein Fenster in einen Kindergarten an der Straße Am Neumarkt ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

