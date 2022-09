Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pakete aus Postfahrzeug gestohlen

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Millich (ots)

Am Samstag (10. September) fuhr ein Postbote mit seinem Fahrzeug Post und Pakete aus. Gegen 11.30 Uhr parkte er sein Zustellfahrzeug auf der Gronewaldstraße. Als er nach einer Zustellung zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen unbekannten Mann, der die Ladeklappe des Postfahrzeugs geöffnet und zwei Pakete an sich genommen hatte. Mit diesen flüchtete er zu Fuß in Richtung der Straße In der Weide. Er war etwa 190 Zentimeter groß, rothaarig und schmal. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Personen, die zur in Rede stehenden Zeit Beobachtungen gemacht haben oder etwas zur Identität des Paketdiebs sagen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell