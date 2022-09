Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Handtaschenraub - Die Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat versucht, am Samstagnachmittag (10. September) einer Seniorin in der Nähe eines Verbrauchermarkts an der Helpensteinstraße die Handtasche zu entreißen. Die Frau hatte zuvor ihre Einkäufe erledigt und befand sich mit ihrem Rollator auf dem Bürgersteig in der Nähe des Verbrauchermarkts. Gegen 14.15 Uhr näherte sich ihr ein bislang unbekannter Mann und versuchte, ihre am Rollator befindliche Handtasche zu entreißen. Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ der Räuber von ihr ab und flüchtete. Er bestieg in der Nähe einen blauen PKW, möglicherweise einem blauen Ford Fiesta mit ausländischen Kennzeichen, der von einer weiteren unbekannten Person gesteuert wurde. Der Räuber war etwa 25 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und mit einem schwarz-weißen Oberteil bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die zur in Rede stehenden Tatzeit oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

