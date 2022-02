Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken

Einbruch in Haus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bargeld erbeuteten Einbrecher am Montagabend (7.2.) in Senden. Im Zeitraum von 18.00 bis 20.30 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese. Mit dem aufgefundenen Geld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

