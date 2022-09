Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheiben an PKW beschädigt

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Sonntagabend (11. September) beschädigten zwei Jugendliche gegen 22.40 Uhr mit einem Stein mehrere Scheiben eines an der Straße Markt abgestellten Fiat 500. Ein Zeuge beschrieb die Täter als männlich und etwa 16 Jahre alt. Einer der Jugendlichen trug bei der Tatausübung eine hellblaue Jeans und einen weißen Pullover. Die jungen Männer entfernten sich in Richtung Kirche. Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell