Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lebensmitteltransportbox mit Böller beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Zu einer eher ungewöhnlichen Form der Sachbeschädigung kam es am frühen Abend des 29.04.2022 vor einem Schnellrestaurant in der Franz-Petrich-Straße in Gera. Nach bisherigen Erkenntnissen steckten vier, bis heute unbekannte, Täter gegen 17.55 Uhr einen Böller in eine Transportbox für Lebensmittel. Als der Böller fortfolgend umsetzte, wurde die Box beschädigt. Die Täter flohen unerkannt. Die Polizei Gera ermittelt zum Geschehen und bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0365/829-0 zu melden. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell