Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Eppingen: Einbrecher gehen Gaststätte an Wohl bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag versuchten Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Cafes in der Bahnhofstraße einzubrechen. Kurz vor 04.00 Uhr am Freitagmorgen sendete die installierte Alarmanlage ein Signal an den Besitzer, der sofort seine Gaststätte anfuhr. Hier konnte er an der Seiteneingangstüre frische Einbruchspuren feststellen, offenbar war es dem Täter jedoch nicht gelungen in die Räumlichkeiten einzudringen. Ob sie hierbei gestört wurden oder die Alarmanlage bemerkten ist bislang nicht klar. Am Samstagmittag konnten dann letztendlich auch Beschädigungen an der Haupteingangs-türe festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, denen verdächtige Personen zur Tatzeit aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden an das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262/60950 erbeten.

