Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2023

Heilbronn (ots)

Zabergäu / Heilbronn: Frau um Erspartes gebracht

Am Dienstagnachmittag, den 21. März 2023, täuschten Betrüger einer 60-jährigen Frau eine Notlage ihrer Tochter vor und brachten die Frau so dazu, ihnen Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich zu übergeben.

Gegen 13.50 Uhr klingelte das Telefon der im Zabergäu wohnhaften 60-Jährigen. Es meldete sich eine weibliche Person, die sich als Polizeibeamtin aus Mannheim ausgab und behauptete, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem Unfall sei eine Person getötet worden und eine Gefängnisstrafe könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden.

Die Betrügerin brachte die Angerufene gleich zwei Mal dazu jeweils einen fünfstelligen Geldbetrag in der Rollwagstraße in Heilbronn an eine unbekannte Frau aushändigte. Beim ersten Mal händigte die 60-Jährige das Geld zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr im Bereich zwischen der Götzenturmbrücke und dem Kreisverkehr zur Rosenbergstraße aus. Die zweite Übergabe fand im selben Bereich zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr ebenfalls statt.

Nach den Übergaben des Geldes lief die unbekannte Frau in Richtung des Kreisverkehrs davon. Sie wurde wie folgt beschrieben:

- circa 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, dunkle Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden, schlanke Statur, trug eine medizinische Maske und hatte eine schwarz/-graue Umhängetasche beziehungsweise Handtasche mit silberfarbenen Henkeln bei sich.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Übergaben in der Rollwagstraße in Heilbronn beobachten konnten oder die Frau gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, raten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, so werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Kontaktieren sie Ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell