Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Blumen von Gräbern gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in den letzten zehn Tagen regelmäßig Blumen von Gräbern in Adelsheim. Die Diebe begaben sich zum Friedhof in Adelsheim und entwendeten jedes Mal Blumen von verschiedenen Gräbern. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Hardheim: Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Ein Lkw-Fahrer wird nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 521 bei Hardheim dringend als Zeuge gesucht. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 32-Jähriger in seinem VW Golf hinter einem Lkw die Landesstraße von Miltenberg kommend in Richtung Hardheim hinter. In einem Kurvenausgang scherte der Mann mit seinem Wagen aus und kollidierten frontal mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 53-Jährigen. Der Ford wurde nach dem Zusammenstoß abgewiesen und prallte gegen einen in diesem Bereich gelagerten Holzstapel. Der VW drehte sich um 180 Grad und kam auf einem Holzabladeplatz zum Stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Buchen nach dem Lkw-Fahrer, der vermutlich Angaben zu dem Ereignis machen kann. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Aglasterhausen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Donnertag einen Verkehrsunfall in Aglasterhausen und fuhr anschließend weiter. Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr stand der Fiat Doblo auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Am Henschelberg". Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Hüffenhardt: Zigarettenautomat herausgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte rissen in den vergangenen Tagen einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung und brachen diesen im Anschluss auf. Die Täter begaben sich zudem zu einem in einer Hauswand montierten Automaten in der Kantstraße. Erst rissen sie diesen mit brachialer Gewalt aus der Verankerung und transportierten ihn zu einer Wiese an der Landesstraße 530. Vermutlich brachen die Unbekannten im Bereich des dortigen Wasserpumpenhauses den Zigarettenautomaten auf und plünderten das Bargeld sowie die Zigaretten. Auf wie viel Euro sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist bislang noch unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen und Personen, die Angaben zu der Tat machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Waldbrunn: Fahrzeug übersehen und aufgefahren

Zwei verletzte Personen und rund 18.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag bei Waldbrunn. Gegen 16 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Landesstraße 524 bei Waldbrunn. Dabei übersah er vermutlich, dass die vorausfahrende 28-Jährige mit ihren Opel Corsa auf die Kreisstraße 3928 einbiegen wollte und verkehrsbedingt halten musste, woraufhin er mit seinem Fahrzeug auf den Wagen der Frau auffuhr. Durch den Unfall wurde die 28-Jährige und das 1-jährige Kind im Auto leicht verletzt. Zudem wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

