Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Autos geöffnet und durchsucht

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Stifterstraße in Bad Mergentheim Zugang zu mehreren Fahrzeugen und durchsuchte diese. Die verschlossenen Autos wurden im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet Anschließend durchsuchte der Täter die Fahrzeuge und entwendete unter anderem Werkzeuge, Bargeld, elektronische Geräte und Fahrzeugpapiere. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden

Niederstetten: Diesel von Baustelle gestohlen

Bereits am 18. März entwendeten Unbekannte gegen 22.30 Uhr auf einer Baustelle am Ortsrand von Niederstetten-Pfitzingen Kraftstoff von einer Baustelle. Zwei Personen betraten die Baustelle an der Kreisstraße 2856, an der Bauarbeiten an der Hochspannungsleitung durchgeführt werden. Auf dem Gelände der Baustelle begaben sich die Unbekannten zu dem dort abgestellten Bagger, brachen den Tank auf und zapften etwa 50 Liter Dieseltreibstoff ab. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell