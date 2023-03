Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Verkehrsunfall mit LKW - Hoher Sachschaden

Auf der Landesstraße L2310 in Fahrtrichtung Wertheim kam es am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto. Der 29-jährige LKW-Fahrer fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand kurz vor dem Klärwerk Urphar mit gesetztem Blinker links auf eine Fahrbahnausbuchtung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits eine 53-jährige mit ihrem Chrysler links des LKW auf Höhe des Aufliegers. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Ampel überfahren

An der Einmündung der Landesstraße 617 zur Landesstraße 2310 kam eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Ampelmast. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein LKW die L2310 in Fahrtrichtung Dertlingen. Aus noch unbekannten Gründen kam der Fahrer während des Abbiegevorgangs auf die L617 von der Straße ab und kollidierte dabei mit der Ampel. Der Mast wurde komplett abgeknickt, sowie die Lichter und das Gehäuse zerstört. Der Verursacher fuhr anschließend vom Unfallort davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden

Wertheim-Bettingen: Fremdes Schaf geschlachtet - Zeugen gesucht

Unbekannte schlachteten zwischen Sonntag, den 19. März 2023, und Dienstag, den 21. März 2023, ein fremdes Schaf auf einer Weidewiese bei Wertheim-Bettingen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der umzäunten Weide an der Landesstraße 617 im Bereich der Autobahnunterführung der A3. Dort fingen sie offenbar einen Schafbock ein und schlachteten diesen anschließend. Die Überreste des Tiers entsorgten sie im angrenzenden Bach. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim (Abteilung Gewerbe und Umwelt) unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

