Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Zaun beschädigt und geflüchtet

Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem am Dienstag ein Unbekannter einen Zaun in Hardheim beschädigte. Der Fahrzeugführer blieb zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vermutlich beim Rangieren an dem Stabmattenzaun einer Firma in der Würzburger Straße hängen, wodurch Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Höpfigen: Schlägerei am Rosenmontag - Zeugen gesucht

Nachdem ein 22-jähriger Mann am Rosenmontag (20. Februar 2023) bei einer Faschingsparty von mehreren Personen geschlagen und getreten wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 22-Jährige zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich der Festhalle in der Friedensstraße, als er auf eine Gruppe aus Männern stieß. Im weiteren Verlauf soll der junge Mann ins Gesicht und die Magengegend geschlagen worden sein. Auch als er am Boden lag, sollen die Mitglieder der Personengruppe mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben. Der 20-Jährige wurde hierdurch verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die die Situation beobachten konnten oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Schwarzach: Einbruch in Kiosk am Sportplatz

Unbekannte brachen am Dienstag in den Kiosk am Unterschwarzacher Sportplatz ein. Der oder die Täter schlugen die Frontscheibe der Hütte in der Schwanheimer Straße ein und gelangten so ins Innere. Sie nahmen einen vollen Kasten Bier und zwei Kisten Leergut und stellten diese nach außen. Vermutlich, weil die Täter gestört wurden, ließen sie die Kästen zurück und flüchteten. Am Fenster entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

Buchen: Kurz abgelenkt und mit Pkw kollidiert

Eine verletzte Person und rund 9.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Buchen. Die 56-jährige Fahrerin eines Toyotas war gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Buchen in Richtung Walldürn unterwegs. Die Frau fuhr am Ende einer längeren Fahrzeugkolonne. Von hinten näherte sich zu diesem Zeitpunkt eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo. Diese unterschätzte wohl die Geschwindigkeit des Toyotas und war vermutlich kurzzeitig aufgrund einer im Beifahrerfußraum befindlichen Wasserflasche abgelenkt. Hierdurch fuhr sie ungebremst auf den vorausfahrenden Pkw der 56-Jährigen auf und wurde von diesem mit ihrem VW nach rechts in die Schutzplanke abgewiesen. Durch den Unfall erlitt die 30-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht durch Gegenstände in ihrem Pkw ablenken. Halten Sie bei Bedarf an geeigneten Stellen an, um Gefahren und Unfälle zu vermeiden.

