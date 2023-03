Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frontalzusammenstoß

Eine leicht und eine schwer verletzte Person sowie circa 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Heilbronn. Gegen 12 Uhr befuhr eine 73-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Ludwigsburger Straße. Dabei geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr und prallte mit ihrem Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Kia Picanto einer 65-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde die Kia-Fahrerin leicht und ihre 83-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Heilbronn: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte zwischen Montag um 19 Uhr und Dienstag um 8 Uhr einen Verkehrsunfall in Heilbronn und fuhr anschließend weiter. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Opel Vectra in der Kaiserslauterner Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend beschädigten Unbekannte einen in Heilbronn geparkten Pkw. Der 25-jährige Besitzer des Autos stellte dieses gegen 21.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Moltkestraße ab. Als er gegen 22.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der rechten Seite des Autos fest. Die Unbekannten begaben sich offenbar innerhalb dieses Zeitraums zu dem Wagen und besprühten die Beifahrerseite des Pkw mit Farbe. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Kellerräume aufgebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen unbemerkt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn und brachen mehrere Kellerräume auf. Die Täter begaben sich zu dem Wohnhaus in der Badstraße, in dem sich auch eine Tagespflegeeinrichtung befindet, betraten das Gebäude auf bislang ungeklärte Art und Weise und begaben sich in die Kellerräume. Dort öffneten sie mehrere Kellerabteile mit brachialer Gewalt. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ob die Einbrecher fündig wurden und etwas entwendet haben, ist noch unklar. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schwaigern: Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Mit mehr als 1,1 Promille und ohne Fahrerlaubnis war ein 30-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Auto in Schwaigern unterwegs. Gegen 18 Uhr befuhr der der Mann mit seinem VW Golf den Dornweg im Bereich des dortigen Sportplatzes und wurde von Polizeibeamten angehalten. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige betrunken war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste anschließend in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

