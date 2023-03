Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: 8.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Circa 8.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich Dienstagnachmittag in Mosbach zugetragen hat. Gegen 16.30 Uhr kolldierten ein Audi A4, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde, sowie der Toyota Aygo einer 68-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mosbach: Zapfsäule abgerissen und abgehauen - wer kann Hinweise geben?

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte Dienstagabend eine Zapfsäule an einer Tankstelle in Mosbach. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte der Unbekannte, bei dem es sich vermutlich um den Fahrer eines Lastkraftwagens handelt, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr mit einer Zapfsäule der Tankstelle in der Mosbacher Straße. Hierbei wurde der Zapfhahn von der Kraftstoffleitung gerissen und die Metallabdeckung der Kraftstoffsaugvorrichtung stark zerbeult. Der Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.

