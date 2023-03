POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Hecke und zwei Pfosten beschädigt - Wer war's?

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Dienstag, 28.02.20232, und Dienstag, 21.03.2023, zwei Stahlpfosten und eine Hecke im Bleichwiesenweg in Bretzfeld. Vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug verursachte sie den Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um ihn zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder zur Person werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Bretzfeld: Motorradfahrer stürzt bei Vollbremsung - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bretzfeld erlitt ein Zweiradfahrer bei einem Sturz leichte Verletzungen. Ein 16-jähriger Motorradfahrer war gegen 15:45 Uhr auf der Landesstraße 1089 in Richtung Schwabbach unterwegs. An der dortigen Haltestelle wollte zur selben Zeit ein 74 Jahre alter Busfahrer mit seinem Fahrzeug auf die Landesstraße fahren. Hierbei setzte er den Blinker möglicherweise zu spät. Ein grauer Pkw, welcher sich hinter dem Bus befand, musste plötzlich bremsen und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Der Zweiradfahrer, der hinter dem grauen Auto fuhr, reagierte mit einer Vollbremsung und stürzte nach links auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen. Zu einem Kontakt zwischen den drei beteiligten Fahrzeugen kam es nicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen Pkws entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannten grauen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

