Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2023

Heilbronn (ots)

Obersulm: Polizeioberkommissar Harald Rank feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Am 1. März 2023 durfte Polizeioberkommissar Harald Rank einen besonderen Jahrestag feiern: Genau 40 Jahre zuvor begann er als Polizeiwachtmeister bei der Bereitschaftspolizei in Biberach an der Riß seine Polizeikarriere. Anlässlich dieses freudigen Ereignisses fand am 13. März 2023 eine kleine Feierstunde im Polizeipräsidium Heilbronn statt, der neben dem Jubilar der Polizeipräsident Frank Spitzmüller, Erster Polizeihauptkommissar Dietmar Sonnberger vom Polizeirevier Weinsberg und Polizeihauptkommissarin Claudia Sack als Vorstandsmitglied des Personalrats beiwohnten.

Nachdem Harald Rank seine Ausbildung in Biberach an der Riß erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde er im März 1985 als Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei übernommen. In den darauffolgenden Jahren erfolgten Verwendungen im Streifendienst bei den Polizeirevieren Marbach, Lauffen, Heilbronn und Weinsberg, bevor er im März 2013 als Sachbearbeiter zum Polizeiposten Obersulm umgesetzt wurde, wo er bis heute seinen Dienst verrichtet.

Polizeipräsident Frank Spitzmüller sprach dem Jubilar seinen Dank für die bisher geleistete Arbeit aus und überreichte Harald Rank seine wohlverdiente Jubiläumsurkunde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell