Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Spielhallenkunde greift in Kasse und flüchtet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Borkener Straße; Tatzeit: 27.02.2023, 12.25 Uhr;

Bevor er ging, griff ein zunächst Unbekannter in die Wechselgeldkasse einer Spielhalle. Zuvor hatte er selber an einem Automaten gesessen und gespielt. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Mann gegen 12.25 Uhr am Montag in Richtung Ausgang geht, dann zurück in die Halle und schließlich hinter den Tresen. Die Aufsicht versuchte, den Griff in eine Geldlade zu verhindern - erfolglos. Der Täter flüchtete samt Beute mit einem Fahrrad. Unerkannt blieb er jedoch nicht: Mehrere Polizisten am Einsatzort erkannten den Räuber auf den Videobildern - es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Gescher. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 in Borken dauern an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell