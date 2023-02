POL-BOR: Stadtlohn - Schaufensterscheibe gesprungen

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Fabrikstraße; Tatzeit: 24.02.2023, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr; Einer Discounterkundin bei ihrem Einkauf die Geldbörse aus ihrer Jackentasche gezogen haben Unbekannte in Gescher. Zu dem Geschehen an der Fabrikstraße kam es am Montagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem ...

